В Москве стартовал XX турнир по бильярдному спорту "Кубок Кремля"

Фото: пресс-служба Москомспорта

XX турнир по бильярдному спорту "Кубок Кремля" состоится в Москве с 9 по 17 октября. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта со ссылкой на заместителя мэра Александра Горбенко.

Соревнования примет дворец бильярдного спорта "Москвич" на Волгоградском проспекте. Турнир имеет статус Кубка мира и проводится под эгидой Международной конфедерации пирамиды и Федерации бильярдного спорта России. Ожидается участие сильнейших спортсменов из 12 стран.

"Кубок Кремля" по бильярдному спорту занимает важное место в спортивном календаре столицы. Турнир имеет богатую историю и по праву является одним из главных и масштабных бильярдных турниров не только страны, но и Европы", – отметил Горбенко.

По его словам, на турнир приезжают чемпионы России, Азии и мира, а высокий статус в профессиональной среде обеспечивают в том числе квалифицированные судьи. Сегодня соревнования превратились в открытый бильярдный форум, участвовать в котором может любой желающий независимо от регалий.

Заммэра добавил, что проведение турнира помогает популяризировать бильярд, привлекать к занятиям этим интеллектуальным видом спорта новых поклонников и укреплять статус Москвы как города – организатора соревнований высокого уровня.

В течение девяти дней зрители увидят поединки в трех дисциплинах: комбинированная пирамида, свободная пирамида и пул-10. Аккредитация спортсменов, тренировки и жеребьевка запланированы на 9 октября, церемония открытия пройдет 10 октября.

Игры продлятся с 10 по 17 октября, финальные поединки и награждение победителей и призеров состоятся 17 октября. Вход для зрителей свободный.

"Кубок Кремля" впервые прошел в 2005 году и с тех пор зарекомендовал себя как главный бильярдный форум России и Европы.

Ранее свыше 45 тысяч человек приняли участие в Московском марафоне 26–27 сентября. Спортсмены преодолели дистанции 10 километров, 42,2 километра и эстафеты по новому маршруту: от улицы Косыгина до "Лужников".