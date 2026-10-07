В Москве будущим мамам доступны бесплатные занятия йогой и пилатесом

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Бесплатные тренировки для будущих мам регулярно проходят в Москве в рамках городских проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Об этом сообщили в столичном департаменте спорта.

Занятия помогают будущим мамам сохранять физическую активность, укреплять мышечный каркас и при этом не перегружать организм. 7 октября в России отмечают День беременных.

В рамках проекта "Спортивные выходные" групповые занятия проходят на 15 городских площадках. Программы разработали с учетом повседневной нагрузки: в них сделан акцент на укреплении мышц спины и корпуса, растяжке и функциональных упражнениях. Такой подход помогает сохранять здоровье суставов и снижать дискомфорт, который может возникать из-за сидячей работы.

В расписании есть йога, пилатес, барре и барре 2.0, растяжка, в том числе горячая, функциональные и танцевальные тренировки, фитрок и другие направления. Для будущих мам особенно актуальны йога, пилатес и растяжка. Эти практики способствуют расслаблению, улучшают гибкость и помогают поддерживать общий тонус.

Акушер-гинеколог городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Иван Осокин отметил, что при нормально протекающей беременности разумная физическая активность является важной частью здорового образа жизни.

По его словам, регулярные мягкие тренировки помогают поддерживать мышечный тонус и активность, улучшают общее самочувствие и позволяют легче адаптироваться к изменениям, происходящим в организме женщины во время беременности. Упражнения на общую выносливость, мобильность и координацию могут пригодиться и во время родов, и в период восстановления после них.

Специалист подчеркнул, что во время беременности нагрузка должна быть комфортной, постепенной и соответствовать уровню подготовки женщины. По его словам, занятия под руководством профессиональных инструкторов позволяют сделать физическую активность более безопасной.

Возможность бесплатно заниматься рядом с домом также помогает сформировать привычку к регулярным тренировкам еще во время беременности. При осложнениях или сомнениях в допустимой нагрузке формат занятий необходимо предварительно обсудить с врачом.

Для участия в тренировках нужно заранее зарегистрироваться. Запись открывается каждый четверг в 12:00 на официальном сайте проекта "Спортивные выходные" или в центрах госуслуг "Мои документы". На сайте также размещены подробная информация о площадках и актуальное расписание занятий.

Ранее в рамках исследования выяснилось, что 63% жителей Москвы положительно оценивают городскую среду с точки зрения воспитания детей. В качестве ключевых преимуществ столицы участники опроса выделили высокий уровень развития социальной инфраструктуры: доступность медицинских и образовательных услуг, отсутствие дефицита мест в дошкольных учреждениях, а также качественную транспортную систему и широкие возможности для семейного досуга.