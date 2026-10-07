Москвичи назвали благоприятными столичные условия для рождения детей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Большинство москвичей (около 63%) считают, что в столице созданы благоприятные условия для рождения и развития детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования факультета социальных наук НИУ ВШЭ и Центра социального проектирования "Платформа".

Среди факторов, которые помогают семьям с детьми, респонденты чаще всего отмечали разнообразие мест для семейного отдыха, удобные детские площадки, развитый общественный транспорт, доступную медицину и социальную поддержку. Также москвичи положительно оценили отсутствие очередей в детские сады и качество школьного образования.

При этом 53% опрошенных считают, что действующие меры социальной поддержки материнства и детства способствуют повышению рождаемости. Самой значимой федеральной мерой 68% респондентов назвали материнский капитал. Среди москвичей с детьми его отметили 62%, а среди бездетных – 72%.

Исследование также показало высокий уровень информированности о других мерах поддержки семей. Респонденты знают о единовременном пособии при рождении ребенка, семейной ипотеке, пособиях по беременности и родам и уходу за ребенком до 1,5 года. Почти всем опрошенным также известны льготный или бесплатный проезд для детей и студентов, молочная кухня, бесплатное посещение музеев и подарочный набор для новорожденного.

Отдельно москвичи отметили роль работодателей в совмещении работы и семейных обязанностей: 89% родителей считают, что компании должны помогать сотрудникам в этом. Кроме того, 70% респондентов поддерживают предоставление ДМС для детей, а 64% – оплату повышения квалификации. Участие старшего поколения в воспитании детей одобряют 81% опрошенных.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которым больше половины россиян (около 52%) выступили за введение ДНК-тестирования на отцовство прямо в роддоме, но только при добровольном согласии обоих родителей. Личную готовность пройти такой тест при рождении ребенка выразили 68% респондентов, причем показатель почти одинаков у мужчин (70%) и женщин (67%).