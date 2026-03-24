Володин заявил, что женщина должна сама принимать решение об аборте

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания нижней палаты парламента заявил, что женщина должна сама принимать решение об аборте.

Володин назвал эту тему очень ответственным вопросом с точки зрения обсуждения. Однако он считает, что решение необходимо оставить за женщиной. По его словам, если она захочет, то посоветуется с близкими.

"Пускай она решение примет, исходя из той ситуации, какая у нее сложилась. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход", – заявил председатель ГД.

Он напомнил, что задача депутатов заключается в том, чтобы сформировать необходимые условия для сохранения ребенка. При этом Володин подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никакого давления. Кроме того, председатель ГД призвал не создавать тревожную обстановку.

"Только через любовь, через уважение, а там как Господь сподобит", – заключил Володин.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что если брак в семье зарегистрирован, то аборт должен совершаться с согласия будущего отца. По его мнению, женщина может быть в состоянии аффекта при принятии решения о прерывании беременности.

Данную инициативу поддержала первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, обязательное согласие мужа при решении женщины сделать аборт должно быть закреплено законодательно.

