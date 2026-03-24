24 марта, 13:53

Политика

Володин заявил, что женщина должна сама принимать решение об аборте

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания нижней палаты парламента заявил, что женщина должна сама принимать решение об аборте.

Володин назвал эту тему очень ответственным вопросом с точки зрения обсуждения. Однако он считает, что решение необходимо оставить за женщиной. По его словам, если она захочет, то посоветуется с близкими.

"Пускай она решение примет, исходя из той ситуации, какая у нее сложилась. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход", – заявил председатель ГД.

Он напомнил, что задача депутатов заключается в том, чтобы сформировать необходимые условия для сохранения ребенка. При этом Володин подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть никакого давления. Кроме того, председатель ГД призвал не создавать тревожную обстановку.

"Только через любовь, через уважение, а там как Господь сподобит", – заключил Володин.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что если брак в семье зарегистрирован, то аборт должен совершаться с согласия будущего отца. По его мнению, женщина может быть в состоянии аффекта при принятии решения о прерывании беременности.

Данную инициативу поддержала первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, обязательное согласие мужа при решении женщины сделать аборт должно быть закреплено законодательно.

Новости регионов: в Приморье ввели штрафы за склонение беременных женщин к абортам

