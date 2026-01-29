Форма поиска по сайту

29 января, 21:27

Общество
РИА Новости: Минздрав РФ ужесточил требования к медучреждениям, проводящим аборты

РИА Новости: Минздрав РФ ужесточил требования к медучреждениям, проводящим аборты

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минздрав РФ ужесточил требования к медицинским учреждениям, проводящим аборты, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Проведение данной процедуры теперь возможно только в учреждениях, где есть операционная и круглосуточно дежурит врач – анестезиолог-реаниматолог. Помимо этого, необходимо обеспечить возможность транспортировки женщины на скорой помощи не более чем в течение 20 минут.

Кроме того, аборт при сроке до 12 недель должен происходить в условиях дневного или круглосуточного стационара в медорганизациях, имеющих лицензию в том числе на работы по гинекологии, анестезиологии, акушерству и реаниматологии.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что если брак в семье зарегистрирован, то аборт должен совершаться с согласия будущего отца. По его мнению, женщина может быть в состоянии аффекта при принятии решения о прерывании беременности.

Данную инициативу поддержала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. По ее словам, обязательное согласие мужа при решении женщины сделать аборт должно быть закреплено законодательно.

медицинаобщество

