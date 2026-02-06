Президент Эстонии признал неэффективность изоляции и санкций в отношении России

Фото: depositphotos/Kordin

Президент Эстонии Алар Карис подверг сомнению долгосрочную эффективность политики изоляции и санкций Запада в отношении России. Его слова приводит эстонская телерадиокомпания ERR.

По словам политика, исторический опыт показывает, что изоляция редко достигает своих целей, а санкции имеют временный эффект.

Карис добавил, что невозможно бесконечно удерживать Россию в изоляции, и призвал задуматься о следующих шагах в отношениях с Москвой.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон подготовил "крупнейший" пакет санкций в отношении РФ. По его словам, это самый большой пакет, который когда-либо применялся против крупной экономики. Однако отметил, что его введение напрямую зависит от переговорного процесса об урегулировании украинского кризиса.