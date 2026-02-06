Путин назвал теракт в Исламабаде свидетельством варварской сущности терроризма

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал теракт в Исламабаде еще одним свидетельством варварской, бесчеловечной сущности терроризма. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства выразил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу. Также Путин подтвердил готовность России к дальнейшему наращиванию взаимодействия двух стран на антитеррористическом направлении.

Взрыв в мечети, расположенной в Исламабаде, произошел 6 февраля. Предположительно, бомбу активировал террорист-смертник, который находился у входа в здание. В результате ЧП погиб 31 человек, еще не менее 169 получили ранения.

Как рассказал смотритель Ишфак, трое нападавших ворвались в молитвенное сооружение перед взрывом и ранили охранника. Он уточнил, что мечеть охраняли местные стражи порядка.