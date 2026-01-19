Форма поиска по сайту

19 января, 20:04

Происшествия
TOLOnews Plus: 7 человек погибли при взрыве в центре Кабула

7 человек погибли при взрыве в центре Кабула

Фото: телеграм-канал TOLOnews Plus طلوع نیوز

7 человек погибли и еще 13 пострадали в результате взрыва в центре Кабула, передал телеграм-канал TOLOnews Plus со ссылкой на службу скорой помощи.

По данным медиков, в результате взрыва в китайском ресторане в районе Шахр-е Нау в Кабуле в больницу были доставлены 20 человек, включая 1 ребенка и 4 женщин.

Мощный взрыв в центре Кабула произошел 19 января. На месте ЧП был виден столб густого дыма. Как сообщал пресс-секретарь МВД Афганистана Абдула Матин Кани, следственные группы начали расследование характера взрыва.

Ранее сообщалось, что не менее 6 человек погибли при взрыве у здания окружного суда на окраине пакистанского Исламабада. Пострадавшие были доставлены в больницу. Врачи оценили их состояние как тяжелое.

