IHA: неизвестные бросили гранату в отель в Стамбуле

Фото: depositphotos/everyonensk

Неизвестные бросили гранату с выдернутой чекой в стамбульскую гостиницу, расположенную в районе Эсеньюрт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.

По данным СМИ, ЧП произошло 28 ноября в 09:30. Граната не взорвалась, а на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Нейтрализовать взрывчатый боеприпас смогли саперы.

В результате пострадавших нет. Полиция ведет поиски злоумышленников.

