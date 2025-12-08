ВККС разрешила завести дела на пятерых ростовских судей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету России возбудить уголовные дела против четырех отставных и одного действующего судей из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, в отношении судьи Советского суда Натальи Цмакаловой ВККС дала согласие на возбуждение дела о получении взятки. Аналогичные действия коллегия разрешила предпринять в отношении председателя того же суда в отставке Елены Коблевой, отставных судей Эльмиры Пономаревой и Олега Батальщикова, а также действующего мирового судьи Артура Маслова.

По данным следствия, Коблева создала преступную группу, занимающуюся получением взяток. Правоохранители считают ее причастной к нескольким эпизодам преступной деятельности.

Утверждается, что за 50 тысяч рублей один из судей по делу об административном правонарушении назначил наказание в виде предупреждения, а за 100 тысяч – ограничился штрафом за выезд на встречную полосу, хотя за такое нарушение грозит лишение водительских прав. За 500 тысяч судья назначил условный срок обвиняемому в краже рецидивисту, при этом 200 тысяч из этой суммы получила Коблева.

Ранее суд назначил экс-замглавы администрации Луганска Марине Воротниковой 7 лет лишения свободы по делу о коррупции. Ей также нельзя занимать должности на госслужбе на протяжении 8 лет.

Кроме того, в пользу государства взыскана сумма, которую Воротникова получила от директора МУП "Поколение города Луганска" за покровительство. Размер взятки составил 810 тысяч рублей.