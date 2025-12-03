Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 13:09

Происшествия

Экс-замглавы администрации Луганска осуждена за взятку

Фото: gorod-lugansk.ru

Суд назначил экс-замглавы администрации Луганска Марине Воротниковой 7 лет колонии по делу о коррупции. Об этом сказано в телеграм-канале регионального правительства со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЛНР.

Помимо этого, ей нельзя занимать должности в государственных органах на протяжении 8 лет. Также инстанция взыскала в пользу государства сумму, которую Воротникова получила от директора МУП "Поколение города Луганска" за покровительство. Размер взятки составлял 810 тысяч рублей.

Экс-замглавы администрации Луганска взяли под стражу прямо в зале суда.

В свою очередь, директору МУП "Поколение города Луганска" был выписан штраф в размере 500 тысяч рублей, который уже выплачен.

Ранее правоохранители задержали первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова по делу о взятке. В региональной прокуратуре добавили, что взяли на контроль ситуацию, связанную с возбуждением уголовного дела в отношении мужчины.

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика