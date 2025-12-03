Экс-замглавы администрации Луганска осуждена за взятку

Фото: gorod-lugansk.ru

Суд назначил экс-замглавы администрации Луганска Марине Воротниковой 7 лет колонии по делу о коррупции. Об этом сказано в телеграм-канале регионального правительства со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЛНР.

Помимо этого, ей нельзя занимать должности в государственных органах на протяжении 8 лет. Также инстанция взыскала в пользу государства сумму, которую Воротникова получила от директора МУП "Поколение города Луганска" за покровительство. Размер взятки составлял 810 тысяч рублей.

Экс-замглавы администрации Луганска взяли под стражу прямо в зале суда.

В свою очередь, директору МУП "Поколение города Луганска" был выписан штраф в размере 500 тысяч рублей, который уже выплачен.

