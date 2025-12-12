Котяков: некоторые пенсионеры получат выплату за январь в конце декабря

Фото: depositphotos/Koldunov

Пенсионеры, чей срок выплаты пенсии выпадает на первые 12 дней месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает ТАСС.

По его словам, это относится к гражданам, которые получают пенсии на пластиковые карты. Такая мера затронет значительное число получателей.

Котяков также добавил, что для выплат через "Почту России" график останется стандартным.

Ранее сообщалось, что члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности получат перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки четыре раза в течение 2026 года.

Корректировка будет производиться с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер надбавки является индивидуальным для каждого получателя и зависит от среднемесячного заработка пенсионера за период работы и специального стажа, дающего право на получение этой доплаты.