Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Страховые пенсии по старости проиндексируют в России на 7,6% с 1 января 2026 года. Об этом заявил Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам.

По его словам, они будут выше инфляции, ожидающейся по итогам года.

"Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионеров", – добавил Путин, обратив внимание на необходимость "и дальше системно работать над увеличением доходов пенсионеров".

После индексации страховых пенсий по старости выплаты увеличатся почти на 2 тысячи рублей – с 25,2 до 27,1 тысячи рублей. В общей сложности это затронет 38 миллионов граждан.

Средний размер социальных пенсий достигнет 16,6 тысячи рублей. Такие выплаты получат нетрудоспособные граждане – по старости, инвалидности или потере кормильца.

Депутат Светлана Бессараб рассказала, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии при выходе на нее на 10 лет позже. По ее словам, если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение 5 лет, он может увеличить размер пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату – на 45%.

