Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года, рассказал РИА Новости статс-секретарь – заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

Он отметил, что средства на это заложены в проекте бюджета Социального фонда. Средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей. Сейчас он составляет около 25,2 тысячи рублей в месяц, после индексации – 27,1 тысячи рублей.

Пудов добавил, что повышение касается всех российских пенсионеров, как работающих, так и не работающих, и затронет 38 миллионов человек.

Кроме того, с 1 апреля на 6,8% будут проиндексированы социальные пенсии, по темпам прожиточного минимума. Данный проект бюджета Соцфонда был принят во втором чтении, объяснил статс-секретарь.

Решение затронет почти 4,4 миллиона получателей, а средства на обеспечение выплат также предусмотрены в полном объеме.

Ранее стало известно, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда на уровне 27 093 рублей с 1 января 2026 года.

Увеличение МРОТ коснется около 4,6 миллиона работников в России. Соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год составит 48%.

