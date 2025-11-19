Госдума приняла во II чтении законопроект о повышении МРОТ в 2026 году

Фото: depositphotos/Professor25

Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 27 093 рублей с 1 января 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ внесло правительство РФ в рамках бюджетного пакета. Увеличение МРОТ коснется около 4,6 миллиона работников в России. Соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год составит 48%.

Госдума во втором чтении также повысила НДС до 22%, сохранив 10% для всех социально значимых товаров. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка – продукты питания, медицинская продукция и лекарства, товары для детей, книги, издания периодической печати и племенные сельскохозяйственные животные.

В России также хотят обязать работодателей в коммерческом секторе проводить индексацию зарплат сотрудников не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год.