Депутат Бессараб: выход на пенсию на 10 лет позже удвоит размер выплаты

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Россияне могут более чем вдвое увеличить размер пенсии при выходе на нее на 10 лет позже. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату – на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию", – цитирует ее ТАСС.

По словам парламентария, при отсрочке выхода на пенсию индивидуальные коэффициенты проиндексируют в 2,32 раза, а фиксированную часть – в 2,11 раза. Также в этом время граждане будут получать дополнительные баллы.

При этом депутат призвала обратить внимание, что весь данный период россияне будут получать только зарплату без пенсии. Она указала, что пенсия по старости назначается по заявлению гражданина, а не автоматически.

"Когда наступает возраст выхода на пенсию, гражданин уведомлен (от Социального фонда – Прим. ред.) о том, что он может выйти на пенсию и начать получать ее, но, в принципе, он может принять другое решение, остаться работать", – добавила Бессараб.

Ранее в СФР рассказали, кого касается ежемесячный перерасчет пенсии. Речь шла о плановой корректировке сумм для пенсионеров, достигших 80 лет, и тех, кому присвоили I группу инвалидности.

Повышение касается фиксированной выплаты как составной части страховой пенсии. В 2025 году ее размер составляет 8 907 рублей. При достижении гражданином 80-летнего возраста эта выплата автоматически удваивается до 17 815 рублей.

