СФР: ежемесячный перерасчет пенсий касается 80-летних граждан и инвалидов I группы

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Информация об "увеличении выплат в следующем месяце" относится не к дополнительной индексации для всех, а к плановой корректировке сумм для пенсионеров, достигших 80 лет, и тем, кому присвоили I группу инвалидности, сообщается в телеграм-канале Социального фонда России.

В СФР подчеркнули, что речь идет о фиксированной выплате как составной части страховой пенсии. В 2025 году ее размер составляет 8 907 рублей. При достижении пенсионером 80-летнего возраста эта выплата автоматически удваивается, до 17 815 рублей.

Для ее получения не требуется подавать дополнительное заявление. Аналогичный порядок применяется при установлении пенсионеру I группы инвалидности.

При этом, как разъяснили в Социальном фонде, если гражданину уже установлена I группа инвалидности и он достиг 80-летнего возраста или наоборот, повторное увеличение выплаты не производится, поскольку он уже получает максимально возможный размер суммы.

Ранее сообщалось, что к 2027 году средняя страховая пенсия по старости в России превысит 29 тысяч рублей благодаря поэтапной индексации – на 7,6% в 2026 году и на 7,4% суммарно в 2027 году. Все повышения будут проводиться автоматически, без необходимости подачи заявлений пенсионерами.