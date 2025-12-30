Билибинская АЭС на Чукотке полностью остановлена после 51 года работы

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Сергей Белявый

Последний, четвертый энергоблок Билибинской АЭС полностью остановлен. Таким образом, атомная станция завершила этап промышленной эксплуатации спустя 51 год после открытия, сообщается в телеграм-канале Росэнергоатома.

"Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации", – указали в пресс-службе.

В организации напомнили, что первый энергоблок остановили еще в 2018 году – отработанное ядерное топливо из него уже разместили в бассейне выдержки. При этом в течение декабря поэтапно остановили все остальные энергоблоки. Ожидается, что ядерное топливо из энергоблоков 2, 3 и 4 выгрузят в течение 2 лет.

"Статус Билибинской АЭС как действующего ядерного объекта сохранится", – добавили в Росэнергоатоме.

Станция продолжит свою работу в режиме без генерации, при этом энергетические мощности будут заменены плавучей атомной теплоэлектростанцией "Академик Ломоносов" в Певеке. Теплоснабжение города обеспечит новый энергоцентр.

Ранее Владимир Путин совместно с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции (АЭС) "Эд-Дабаа".

Корпус реактора первого энергоблока был доставлен в Египет по морю. Его изготовили на заводе "Ижора" машиностроительного дивизиона "Росатома". Планируется, что АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4 800 мегаватт.

