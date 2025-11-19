Путин принял участие в установке корпуса реактора на египетской АЭС "Эль-Дабаа"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин совместно с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской атомной электростанции (АЭС) "Эд-Дабаа". Президент РФ присоединился к церемонии по видеосвязи.

Строительство ведется в рамках межправительственного соглашения, подписанного в 2015 году.

Планируется, что АЭС будет состоять из четырех энергоблоков суммарной мощностью 4 800 мегаватт. Корпус реактора представляет собой ключевой элемент реакторной установки. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давление и температуру, а также гарантирует качественную работу энергоблока.

Корпус реактора первого энергоблока был доставлен в Египет по морю. Его изготовили на заводе "Ижора" машиностроительного дивизиона "Росатома".

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявлял, что Россия и Египет заинтересованы в сотрудничестве в сфере мирного атома. Кроме того, Египет традиционно является покупателем российского зерна и пшеницы, а также туристическим направлением.

Между тем Россия к 2030 году запустит в Томской области первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом. Путин уже указывал, что только РФ в настоящее время обладает компетенциями во всей цепочке создания АЭС.