Вице-премьер Оверчук: РФ и Египет заинтересованы в сотрудничестве в сфере мирного атома

Сотрудничество в сфере развития мирного атома станет одной из тем переговоров с правительством Египта, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

В воскресенье, 14 сентября, российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир.

"У нас запланированы встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, с министром иностранных дел Бадром Абдельати, с заместителем премьер-министра Египта по вопросам промышленного развития, министром промышленности и транспорта Камелем Вазиром", – перечислил российский вице-премьер.

По его словам, в ходе переговоров будет поднята тема египетского продовольственного импорта. Египет традиционно является покупателем российского зерна и пшеницы, напомнил Оверчук.

"Кроме того, конечно, традиционно Египет является для нас туристическим направлением, поэтому этот вопрос также будем обсуждать", – подчеркнул он.

Также Москва определилась с компанией, которая будет оператором Российской промышленной зоны (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала. Это группа, которая имеет большой опыт создания промышленной зоны РФ и умеет работать над привлечением резидентов, указал глава российской делегации.

Он уточнил, что в мае были в основном решены вопросы, связанные с выделением земли под российскую промзону, и заключен договор, закрепляющий условия аренды участка Россией.

"Предстоят работы по его освоению и созданию необходимой инфраструктуры непосредственно в самой зоне", – сказал Оверчук.

РПЗ в Экономической зоне Суэцкого канала, продолжил он, станет для российского бизнеса удобной точкой входа не только в Египет, но и в целом в Африку.

"Целый ряд стран уже присутствует в этой зоне и разрабатывает свои участки. Участок удобно расположен вблизи морского порта Айн-Сохна, а также относительно железных и автомобильных дорог", – сказал политик.

В ходе визита на площадку будет происходить знакомство с самой зоной, условиями работы, льготами для резидентов и готовности инфраструктуры. По мнению Оверчука, на этом этапе важно, чтобы бизнес туда заехал, посмотрел и оценил свои возможности.

