Премьер Словакии Фицо выразил надежду на сотрудничество с Россией и США в энергетике

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Словакия хочет сотрудничать с Россией в энергетической области, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо на встрече с Владимиром Путиным в Пекине.

"Мы заинтересованы в поставках российских газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве в других областях", – указал он.

По словам Фицо, Словакия планирует построить новый реактор на атомной электростанции, не уточнив, о какой из двух действующих в республике идет речь. Фицо добавил, что Братислава также ведет переговоры с американской компанией Westinghouse.

"Все реакторы, которые есть в Словакии, они все советского или российского производства. Атомная энергетика в Словакии производит больше половины потребления. И я был бы очень рад, если бы (существовало. – Прим. ред.) российско-американское сотрудничество в этой области", – сказал Фицо.

В свою очередь, Путин не исключил, что представители России и США смогут сотрудничать на Запорожской АЭС. С его слов, это предпосылка для осуществления совместных проектов и на словацком рынке.

Россия, уточнил он, остается надежным поставщиком энергоносителей в Словакию. Компании республики продолжают работать на российском рынке, что, по мнению Путина, полезно для словацкой экономики в целом.

"Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы, ваша команда, ваше правительство. Она, политика, дает результат положительный. Прежде всего, конечно, я имею в виду экономические показатели", – добавил российский лидер.

Путин и Фицо в прошлый раз встречались в Москве в мае. Поездка премьера Словакии была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Свой визит Фицо назвал чрезвычайно успешным и подчеркнул, что Европе нужна Россия, а России – Европа.