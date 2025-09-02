РФ и КНР подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве

Фото: AP Photo/Uncredited/Pool Getty Images

Россия и Китай по итогам переговоров в Пекине заключили более 20 двусторонних соглашений о сотрудничестве. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на агентство "Синьхуа".

Документы охватывают такие сферы, как энергетика, аэрокосмическая отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекция и карантин, здравоохранение, научные исследования, образование и СМИ.

Помимо этого, президенты обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. В ходе беседы Владимир Путин выразил готовность углублять стратегическую координацию с Китаем, развивать контакты на высоком уровне и расширять практическое сотрудничество в разных областях для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Он также обратил внимание, что под руководством Си Цзиньпина российско-китайские отношения показали беспрецедентный уровень стратегической важности, достигнув исторического максимума.

В свою очередь, председатель КНР подчеркнул, что отношения между странами служат примером взаимодействия крупных держав, основанного на добрососедстве, стратегической координации и взаимовыгодном сотрудничестве. Си Цзиньпин заявил о готовности и дальше укреплять контакты на высоком уровне, а также согласовывать позиции по вопросам, важным для обеих стран.

Более того, он сделал акцент на необходимости продолжения взаимодействия Москвы и Пекина на таких многосторонних платформах, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), БРИКС и "Группа двадцати" (G20). Глава КНР особо отметил важность реализации образцовых проектов двустороннего сотрудничества и содействия более глубокой интеграции интересов.

"Как Китай, так и Россия подчеркивают суверенное равенство, верховенство права и многосторонность", – подчеркнул он.

Путин прибыл в Китай для участия в саммите ШОС, который прошел в городе Тяньцзинь 1 сентября. На следующий день президент отправился в Пекин для встречи с Си Цзиньпином. Переговоры лидеров государств продолжились в резиденции главы КНР "Чжуннаньхай".

В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник главы государства Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Путин 3 сентября посетит парад по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. Предполагается, что на мероприятии КНР представит собственную военную технику, находящуюся на вооружении армии. Свое участие также подтвердили свыше 20 руководителей иностранных государств.

