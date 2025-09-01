Путин прибыл на место проведения саммита ШОС

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин прибыл в центр "Мэйцзян", где пройдет заседание совета глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает телеграм-канал Кремля.

Российский президент приехал на место проведения саммита ШОС на автомобиле Aurus. Перед заседанием Путин уже успел коротко пообщаться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России прилетел в китайский Тяньцзинь 31 августа в рамках рабочего четырехдневного визита, в ходе которого он также планирует посетить Пекин. Там Путин и Си Цзиньпин проведут российско-китайские переговоры.

Главы РФ и КНР уже провели небольшой разговор, обсудив последние контакты Москвы и Вашингтона. В Кремле отметили, что Путин может провести дополнительные встречи с разными главами государств и представителями правительств 1 сентября в рамках саммита ШОС.