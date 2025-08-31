Форма поиска по сайту

Новости

Новости

31 августа, 04:46

Политика

Путин прилетел в Китай в рамках рабочего визита

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин прилетел в Китай в рамках рабочего четырехдневного визита. Самолет президента РФ приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь, сообщает ТАСС.

Визит Путина продлится с 31 августа по 3 сентября. Российский лидер планирует посетить два города – Тяньцзинь и Пекин.

В Тяньцзине состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, в Китае пройдут торжества по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. Помимо Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в мероприятиях примут участие свыше 20 руководителей иностранных государств.

В Пекине Путин и Си Цзиньпин проведут российско-китайские переговоры. Стороны обсудят все аспекты двусторонней повестки, включая взаимодействие в сфере политики и безопасности, экономические и культурно-гуманитарные связи.

