Путин заявил, что экономические отношения РФ и КНР на небывало высоком уровне

Фото: kremlin.ru

Экономические отношения России и Китая вышли на небывало высокий уровень. С 2021 года рост товарооборота составил порядка 100 миллиардов долларов. Об этом рассказал Владимир Путин в интервью агентству Xinhua в преддверии своего визита в Китай. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

По словам Путина, Китай является для России безусловным лидером по объему двусторонней торговли. В свою очередь, РФ заняла в 2024 году пятое место среди зарубежных стран – внешнеторговых партнеров КНР.

"Хочу подчеркнуть, что цифры товарооборота лишь оцениваются в долларовом эквиваленте, но расчеты между нашими странами практически полностью переведены на национальные валюты, доля доллара и евро опустилась до уровня статистической погрешности", – добавил российский лидер.

Он рассказал, что РФ удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай: поставки по трубопроводу "Сила Сибири" с 2019 года уже превысили 100 миллиардов кубометров. В 2027 году планируется запустить еще одну газовую магистраль – так называемый дальневосточный маршрут.

Стороны также продолжают работу над снижением торговых барьеров друг для друга. В частности, за последние годы удалось наладить экспорт свинины и говядины в Китай. Также увеличиваются объемы двусторонних капиталовложений.

"Наши страны тесно сотрудничают в сфере промышленности. Россия является одним из основных в мире рынков для экспорта автомобилей из КНР. При этом происходит локализация производства в России не только китайских автомобилей, но и бытовой техники", – отметил Путин.

Специалистами РФ и Китая ведется совместное возведение высокотехнологичных производственных и инфраструктурных объектов. Также имеются масштабные планы в сфере индустрии строительных материалов.

Президент РФ добавил, что в ходе своего визита в КНР он планирует обсудить дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и новые шаги по его активизации на благо народов России и Китая.

Ранее стало известно, что Москва и Пекин работают над созданием собственной независимой платежной инфраструктуры, чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере.

По информации СМИ, Путин перед поездкой в Пекин сделал неожиданный подарок Китаю. В частности, накануне поездки глава "Ростеха" Сергей Чемезов объявил о готовности Москвы поставлять Пекину отечественные авиадвигатели. Это вызвало удивление у китайской стороны, поскольку Россия обычно не экспортирует свои новейшие технологии.