28 августа, 05:56

Политика

Более 20 иностранных лидеров примут участие в праздновании победы в Пекине

Фото: ТАСС/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Двадцать шесть лидеров иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Среди приглашенных лидеров, в частности, Владимир Путин, председатель КНДР Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Также праздничные мероприятия посетят:

  • король Камбоджи Нородом Сиамони;
  • президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
  • президент Вьетнама Лыонг Кыонг;
  • президент Индонезии Прабово Субианто;
  • президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
  • премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
  • премьер-министр Непала Шарма Оли;
  • премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
  • президент Мальдив Мохамед Муиззу;
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;
  • президент Киргизии Садыр Жапаров;
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;
  • президент Ирана Масуд Пезешкиан;
  • президент Сербии Александр Вучич;
  • президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва;
  • президент Кубы Мигель Диас-Канель;
  • премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
  • исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Военный парад состоится на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября. В нем примут участие 45 военных расчетов. Время проведения мероприятия составит около 70 минут.

В июле глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией.

Министр передал Си Цзиньпину дружеский привет и наилучшие пожелания от российского президента. В свою очередь, лидер КНР приветствовал предстоящий приезд Путина в Китай и высоко оценил состояние двусторонних отношений между двумя государствами.

