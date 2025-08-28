Более 20 иностранных лидеров примут участие в праздновании победы в Пекине

Фото: ТАСС/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Двадцать шесть лидеров иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Среди приглашенных лидеров, в частности, Владимир Путин, председатель КНДР Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Также праздничные мероприятия посетят:



король Камбоджи Нородом Сиамони;

президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

президент Вьетнама Лыонг Кыонг;

президент Индонезии Прабово Субианто;

президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;

премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;

премьер-министр Непала Шарма Оли;

премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

президент Мальдив Мохамед Муиззу;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;

президент Киргизии Садыр Жапаров;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;

президент Ирана Масуд Пезешкиан;

президент Сербии Александр Вучич;

президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва;

президент Кубы Мигель Диас-Канель;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Военный парад состоится на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября. В нем примут участие 45 военных расчетов. Время проведения мероприятия составит около 70 минут.

В июле глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией.

Министр передал Си Цзиньпину дружеский привет и наилучшие пожелания от российского президента. В свою очередь, лидер КНР приветствовал предстоящий приезд Путина в Китай и высоко оценил состояние двусторонних отношений между двумя государствами.