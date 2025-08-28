28 августа, 05:56Политика
Более 20 иностранных лидеров примут участие в праздновании победы в Пекине
Фото: ТАСС/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Двадцать шесть лидеров иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне в Пекине. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Среди приглашенных лидеров, в частности, Владимир Путин, председатель КНДР Ким Чен Ын, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и белорусский лидер Александр Лукашенко.
Также праздничные мероприятия посетят:
- король Камбоджи Нородом Сиамони;
- президент Лаоса Тхонглун Сисулит;
- президент Вьетнама Лыонг Кыонг;
- президент Индонезии Прабово Субианто;
- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
- премьер-министр Непала Шарма Оли;
- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- президент Мальдив Мохамед Муиззу;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- президент Туркмении Сердар Бердымухамедов;
- президент Киргизии Садыр Жапаров;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;
- президент Ирана Масуд Пезешкиан;
- президент Сербии Александр Вучич;
- президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва;
- президент Кубы Мигель Диас-Канель;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.
Военный парад состоится на площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября. В нем примут участие 45 военных расчетов. Время проведения мероприятия составит около 70 минут.
В июле глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией.
Министр передал Си Цзиньпину дружеский привет и наилучшие пожелания от российского президента. В свою очередь, лидер КНР приветствовал предстоящий приезд Путина в Китай и высоко оценил состояние двусторонних отношений между двумя государствами.