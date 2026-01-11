Форма поиска по сайту

11 января, 20:23

Происшествия

Один человек погиб в ДТП в подмосковном Клину

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Один человек погиб в результате ДТП в подмосковном городском округе Клин. Об этом сообщает телеграм-канал ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло около 17:15 на 527-м километре автодороги А-108.

По предварительной информации, водитель автомобиля Opel допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "ЛиАЗ".

"Пассажир легковушки погиб на месте, а водитель и еще два пассажира госпитализированы с телесными повреждениями", – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее семь человек погибли при столкновении трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области. По предварительным данным, трагедия произошла на 763-м километре трассы Р-22 "Каспий". Там столкнулись автомобили "УАЗ", "ВАЗ" и грузовик DAF с полуприцепом.

