Предполагаемый виновник массового ДТП в Ростовской области задержан

Фото: МАХ/Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области

Предполагаемый виновник массового ДТП в Ростовской области, где погибли 4 человека, задержан сотрудниками полиции, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, мужчина 1988 года рождения, водитель грузового автомобиля Mercedes, был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России.

Инцидент произошел в Аксайском районе на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" недалеко от поселка Красный Колос. В результате аварии погибли четыре человека, пострадали еще четыре.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Предположительно, водитель автопоезда не соблюдал дистанцию и в итоге врезался в двигавшийся впереди Audi.