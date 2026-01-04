Уголовное дело возбуждено после массового ДТП в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МВД 61"

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения было возбуждено после массового ДТП в Ростовской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства виновником аварии стал водитель автопоезда Лаг. Он двигался по левой полосе и не соблюдал безопасную дистанцию, в результате чего врезался в автомобиль Ауди, который ехал в попутном направлении спереди.

Из-за толчка легковое авто врезалось в стоящие на трассе из-за произошедшего ранее ДТП автомобили Рено и Лада.

Инцидент произошел в Аксайском районе на 1042-м километре трассы М-4 "Дон" недалеко от поселка Красный Колос. В результате аварии погибли четыре человека, пострадали еще четыре.

