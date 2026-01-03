Пассажирский автобус опрокинулся в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тульской области"

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся в Тульской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло около 15:30 в районе деревни Колодези Богородицкого района. Водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

Как отметил губернатор области Дмитрий Миляев в телеграм-канале, в больницы доставляются 10 человек, остальных пассажиров отправили в пункт временного размещения, который находится в гостинице Богородицка.

"В автобусе находился 31 человек, детей среди них нет. Погибших нет. <...> Обстоятельства происшествия уточняются", – добавил глава региона.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Следователями проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельств аварии, добавили в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

