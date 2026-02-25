Истребитель F-16 потерпел крушение после вылета с авиабазы в Турции

Фото: телеграм-канал SHOT

Истребитель F-16 потерпел крушение вскоре после вылета с турецкой авиабазы. Пилот воздушного судна погиб, сообщили в Минобороны Турции.

Уточняется, что самолет вылетел с 9-й главной авиабазы в Балыкесире. В какой-то момент радиосвязь с истребителем была потеряна. Позже спецслужбы обнаружили обломки самолета.

Причину крушения установит комиссия по расследованию авиационных происшествий.

Ранее частный самолет Beechcraft Bonanza G-36 врезался в несколько автомобилей во время аварийной посадки на дороге в городе Гейнсвилл американского штата Джорджия. В результате произошедшего несколько человек получили легкие ранения.

В конце января на севере Таиланда разбился учебно-боевой самолет АТ-6 военно-воздушных сил королевства. В результате ЧП погибли оба пилота.