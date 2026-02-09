Yonhap: военный вертолет разбился в Южной Корее

Фото: depositphotos/sepavone

Крушение военного вертолета произошло в уезде Капхен провинции Кенгидо Южной Кореи 9 февраля. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Издание подчеркнуло, что данные о возможных жертвах и пострадавших в настоящее время уточняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее учебный самолет разбился в поселке Джанаталап вблизи Орска. В результате падения погибли инструктор и двое курсантов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В СК РФ уточнили, что расследование будет вестись по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.