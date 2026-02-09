ТАСС: причиной смерти актрисы Чиповской мог стать оторвавшийся тромб

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Причиной смерти заслуженной артистки России, актрисы Ольгой Чиповской мог стать оторвавшийся тромб. Об этом ТАСС сообщил неназванный источник, близкий к окружению ее семьи.

По его словам, у актрисы были проблемы с сосудами. Источник уточнил, что в последний раз артистка вышла на сцену 30 декабря прошлого года.

Чиповская скончалась 4 февраля на 68-м году жизни. Официальная причина смерти актрисы не называлась. Церемония прощания с ней прошла в Большом портретном фойе Театра имени Вахтангова в Москве 9 февраля.

Проститься с Чиповской пришли ее дочь Анна, директор театра Кирилл Крок, главный режиссер Анатолий Шульев, народный артист России Евгений Князев, народная артистка РСФСР Людмила Максакова и другие представители культуры и искусства. Гроб с телом актрисы выносили из здания театра под долгие аплодисменты. Ее похоронят на Хованском кладбище.

Артистка проработала в Театре Вахтангова 45 лет. Она запомнилась по ролям в таких постановках, как "Принцесса Турандот", "Стакан воды", "Три возраста Казановы", "Два часа в Париже с одним антрактом" и многих других. Чиповская также снималась и в кино, включая такие кинокартины, как "Тевье-молочник", "За двумя зайцами" и "Елки-3".