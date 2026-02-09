Форма поиска по сайту

09 февраля, 12:01

Культура

Церемония прощания с актрисой Чиповской завершилась в Театре Вахтангова

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской завершилась в Большом портретном фойе Театра имени Вахтангова в Москве. В настоящее время на фасадах здания до сих пор продолжают транслировать черно-белые снимки из творческой и закулисной жизни актрисы.

Проститься с Чиповской пришли ее дочь Анна, директор театра Кирилл Крок, главный режиссер Анатолий Шульев, народный артист России Евгений Князев, народная артистка РСФСР Людмила Максакова и иные представители культуры и искусства. Венки прислали министерство культуры, коллектив вахтанговцев и другие.

"У Оли был такой юмор: мы смеялись до упаду. Я никогда ни с кем так не смеялась – очень едкий, сочный, мощный юмор. <…> И, конечно, какой бы режиссер к нам ни пришел, он хотел работать с Олей", – рассказала актриса Ирина Дымченко.

Гроб с телом Чиповской выносили из здания театра под долгие аплодисменты. Похоронят ее на Хованском кладбище.

Актриса скончалась 4 февраля на 68-м году жизни. Причина смерти не называлась.

Чиповская работала в Театре Вахтангова 45 лет. Зрителям она запомнилась ролями в таких постановках, как "Лето в Ноане", "Принцесса Турандот", "Стакан воды", "Три возраста Казановы", "Варвара", "Два часа в Париже с одним антрактом" и многих других.

При этом она снималась в кино. Например, ее фильмография включает проекты "Тевье-молочник", "За двумя зайцами", "Затишье" и "Елки-3". В 2021 году актриса получила медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

