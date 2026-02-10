Форма поиска по сайту

10 февраля, 13:14

Политика
РБК: Роскомнадзор начнет ограничение работы Telegram

Роскомнадзор начнет ограничение работы Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские власти приняли решение замедлить работу мессенджера Telegram в стране. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники из IT-индустрии и профильных ведомств.

По словам двух инсайдеров, Роскомнадзор намерен приступить к реализации мер по частичному ограничению функционирования сервиса уже во вторник, 10 февраля. При этом другой собеседник издания утверждает, что процесс уже начался.

Тем временем количество жалоб россиян на работу Telegram за последние сутки превысило 11 тысяч, следует из данных ресурса Downdetector. По информации, актуальной на 13:05 по московскому времени, за последний час было зафиксировано более 900 обращений, а за сутки – 11 106.

Наибольшее число жалоб поступило от жителей Магаданской области – 4%. В свою очередь, из Ямало-Ненецкого автономного округа, Самарской и Тюменской областей, а также Москвы поступило по 3% заявлений.

31% пользователей столкнулись с проблемами в работе оповещений, 26% – с неполадками в мобильном приложении, 22% – с общим сбоем, а 15% – с некорректной работой сайта.

Сообщения о частичной блокировке мессенджера начали появляться в российских СМИ еще в середине января. Однако Роскомнадзор тогда опроверг эту информацию, заявив, что дополнительных ограничений для Telegram введено не было.

При этом в Госдуме сочли, что поводом для замедления работы сервиса может быть отказ блокировать анонимные каналы с фейковой информацией и мошенничеством. Как подчеркивал зампред комитета ГД по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, многие каналы не предоставили данные для идентификации.

Вместе с тем парламентарий заверял, что полная блокировка платформы в России не ожидается. По его словам, мессенджер эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, включая РФ, поэтому за его судьбу "можно не беспокоиться".

