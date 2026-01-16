Форма поиска по сайту

Депутат Свинцов: полная блокировка Telegram в России не ожидается

В Госдуме призвали не беспокоиться за судьбу Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Гражданам не стоит беспокоиться за судьбу мессенджера Telegram в России – полная блокировка платформы не ожидается. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться", – приводит ТАСС слова парламентария.

Ранее Свинцов заявил, что полная блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) на территории России может произойти до конца 2026 года. Он подчеркнул, что такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы.

В Роскомнадзоре не увидели оснований для отмены ограничений на работу WhatsApp. Ведомство предупредило о полной блокировке мессенджера, если он продолжит игнорировать требования российского законодательства.

Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX

