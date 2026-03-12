Умер цирковой режиссер и хореограф Валентин Гнеушев

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Цирковой режиссер, хореограф, артист Валентин Гнеушев скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщил в своих соцсетях актер Ефим Шифрин.

По его словам, с Гнеушевым иногда было трудно, но не скучно.

"Светлая память моему беспокойному другу", – написал Шифрин.

Гнеушев родился в 1951 году в Нижнем Тагиле. Он окончил отделение клоунады Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), где позже стал преподавателем.

В 1971–1979 годах был актером театра пластической драмы, в 1982–1994 – режиссером Московской студии. Гнеушев создал более 30 номеров – призеров цирковых фестивалей в Париже и Монте-Карло. Также он поставил шоу "Цирк Валентин" на Бродвее и "Музыкальный цирк. Фантазия" в Токио.

Гнеушев с 1994-го работал в Московском цирке на Цветном бульваре, а в 1996-м был назначен там главным режиссером. Является автором цирковых программ "Сладкая.! Любовь", "Ярмарка чудес" и шоу "Ангелы снов". В 1997 году получил звание заслуженного деятеля искусств России.