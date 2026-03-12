Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 08:24

Культура

Умер цирковой режиссер и хореограф Валентин Гнеушев

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Цирковой режиссер, хореограф, артист Валентин Гнеушев скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщил в своих соцсетях актер Ефим Шифрин.

По его словам, с Гнеушевым иногда было трудно, но не скучно.

"Светлая память моему беспокойному другу", – написал Шифрин.

Гнеушев родился в 1951 году в Нижнем Тагиле. Он окончил отделение клоунады Московского государственного училища циркового и эстрадного искусства и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), где позже стал преподавателем.

В 1971–1979 годах был актером театра пластической драмы, в 1982–1994 – режиссером Московской студии. Гнеушев создал более 30 номеров – призеров цирковых фестивалей в Париже и Монте-Карло. Также он поставил шоу "Цирк Валентин" на Бродвее и "Музыкальный цирк. Фантазия" в Токио.

Гнеушев с 1994-го работал в Московском цирке на Цветном бульваре, а в 1996-м был назначен там главным режиссером. Является автором цирковых программ "Сладкая.! Любовь", "Ярмарка чудес" и шоу "Ангелы снов". В 1997 году получил звание заслуженного деятеля искусств России.

Читайте также


культура

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика