ФБР опасается, что Иран может ударить по Калифорнии

Фото: 123RF.com/pabrady63

ФБР сообщило о возможной атаке Ирана на Калифорнию, передает телеканал "360" со ссылкой на ABC News.

Согласно документам ведомства, в начале февраля 2026 года Иран якобы уже подготовил план на случай атаки США на столицу государства. Тегеран намеревался внезапно ударить по неуказанным объектам в Калифорнии.

"У нас нет дополнительной информации о времени, методе, цели или лицах, причастных к этому предполагаемому нападению", – подчеркнули в ФБР.

Отмечается, что Иран может атаковать западное побережье США с помощью беспилотников.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел самую мощную волну ударов по объектам США и Израиля с начала конфликта. Операция сопровождалась более чем трехчасовыми ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет "Хоррамшахр".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.