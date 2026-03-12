Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 11:36

Политика

ФБР опасается, что Иран может ударить по Калифорнии

Фото: 123RF.com/pabrady63

ФБР сообщило о возможной атаке Ирана на Калифорнию, передает телеканал "360" со ссылкой на ABC News.

Согласно документам ведомства, в начале февраля 2026 года Иран якобы уже подготовил план на случай атаки США на столицу государства. Тегеран намеревался внезапно ударить по неуказанным объектам в Калифорнии.

"У нас нет дополнительной информации о времени, методе, цели или лицах, причастных к этому предполагаемому нападению", – подчеркнули в ФБР.

Отмечается, что Иран может атаковать западное побережье США с помощью беспилотников.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел самую мощную волну ударов по объектам США и Израиля с начала конфликта. Операция сопровождалась более чем трехчасовыми ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет "Хоррамшахр".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Иран и "Хезболла" нанесли массированные удары по 50 целям на территории Израиля

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика