Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:38

В мире
Главная / Новости /

LADBible: в США нашли живой пропавшую в 2020 году девочку

В США нашли живой пропавшую в 2020 году девочку

Фото: 123RF.соm/danielt1994

В США нашли 11-летнюю Карен Рохас, пропавшую в 2020 году в Калифорнии. Девочку обнаружили более чем в 4 тысячах километров от ее дома, сообщает LADBible.

На момент исчезновения Рохас было 5 лет. По данным полиции, перед пропажей департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес проводил проверку условий ее проживания. Следователи предположили, что мать девочки оборвала связь с сотрудниками ведомства и увезла ребенка.

В марте 2026 года детективы получили информацию о возможном местонахождении ребенка. Сообщалось, что Рохас могла находиться в округе Вашингтон в штате Северная Каролина.

Местные правоохранительные органы обнаружили девочку в одной из местных школ, где она училась под вымышленным именем. Позже ребенок был взят под защиту, сейчас Рохас находится в безопасности.

Ранее в американском штате Кентукки бездомная собака помогла полиции разыскать пропавшего трехлетнего ребенка. Поисками занимался офицер полиции Джош Томпсон с коллегами, когда к ним внезапно подбежало животное и начало лаять. Офицер в шутку спросил у собаки о местоположении ребенка, после чего она сразу же повела их к гаражу, где стояла машина с мальчиком внутри.

Читайте также


за рубежом

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика