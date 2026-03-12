LADBible: в США нашли живой пропавшую в 2020 году девочку

Фото: 123RF.соm/danielt1994

В США нашли 11-летнюю Карен Рохас, пропавшую в 2020 году в Калифорнии. Девочку обнаружили более чем в 4 тысячах километров от ее дома, сообщает LADBible.

На момент исчезновения Рохас было 5 лет. По данным полиции, перед пропажей департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес проводил проверку условий ее проживания. Следователи предположили, что мать девочки оборвала связь с сотрудниками ведомства и увезла ребенка.

В марте 2026 года детективы получили информацию о возможном местонахождении ребенка. Сообщалось, что Рохас могла находиться в округе Вашингтон в штате Северная Каролина.

Местные правоохранительные органы обнаружили девочку в одной из местных школ, где она училась под вымышленным именем. Позже ребенок был взят под защиту, сейчас Рохас находится в безопасности.

