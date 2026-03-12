Британский пенсионер получил в подарок от деда монету, изготовленную до нашей эры

Фото: youtube.com/Leedscouncil

В Британии 77-летний пенсионер по имени Питер выяснил, что подаренная дедом монета оказалась отчеканена 2 тысячи лет назад. Об этом сообщает BBC News.

Старинный сувенир британец получил еще в детстве, когда его дед работал кассиром в транспортной компании города Лидс. Он забирал у водителей автобусов и трамваев поддельные или иностранные монеты, которые некоторые пассажиры кидали в аппарат вместо британских денег. Самые любопытные образцы мужчина отдавал своему маленькому внуку.

Питер сохранил коллекцию и только недавно захотел узнать, где имела хождение одна из монет. Выяснилось, что ее в I веке до нашей эры изготовили карфагеняне в городе Кадис, который сейчас принадлежит Испании. На монете можно увидеть бога Мелькарта, который похож на греческого героя Геракла в шкуре льва.

Пенсионер считает, что его дед гордился бы тем, что обнаружил такую уникальную вещь. Питер отнес монету в городской музей.

