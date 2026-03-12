Столичные ветеринары спасли йоркширского терьера с опухолью на голове

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Специалисты Тушинской ветеринарной клиники успешно удалили опухоль с головы йоркширского терьера по кличке Цефей. Об этом сообщила пресс-служба государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение".

Хозяева обратились в ветклинику после того, как заметили, что возникшая внезапно на голове у питомца шишка начала увеличиваться. Хирург Игорь Ахмадеев осмотрел животное и сообщил, что новообразование размером 3,5 на 2 сантиметра можно удалить.

Медики успешно провели операцию и отправили новообразование на гистологическое исследование. Ветврачу лаборатории Анджелике Киндяковой удалось определить, что это доброкачественная опухоль. Трихобластома появляется из примитивных волосяных зародышевых клеток.

Операцию Цефей перенес спокойно, состояние питомца стабильно. Отмечается, что рецидивов у таких опухолей обычно не возникает.

Ранее московские ветеринары помогли коту Снежку, удалив непрорезавшийся зуб. Они избавили его от кисты, которая мешала животному есть. Операция прошла успешно, питомец полностью восстановился.

