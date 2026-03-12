Депутат Милонов высмеял мужчин, которые оправдывают неуплату алиментов маскулинностью

Ученые выяснили, что некоторые мужчины не платят алименты, потому что это противоречит их представлениям о маскулинности. Почему мужчины выбирают путь неуплаты и как договориться с бывшим супругом, разбиралась Москва 24.

Платить не обязан

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) провели исследование среди родителей, студентов и молодежи и выяснили причины, по которым мужчины отказываются выплачивать алименты на несовершеннолетних детей. Результаты работы представила журналистам исполняющая обязанности заведующей кафедры социологии молодежи и молодежной политики СПбГУ Ольга Безрукова.

По словам социолога, ключевым фактором является восприятие алиментов как принуждения, которое вступает в противоречие с традиционными представлениями о маскулинности. Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли и желания.

Приведенная статистика показывает, что среди должников по алиментам 88% составляют мужчины. При этом значительная часть из них относится к категории лиц с асоциальным поведением: они не имеют постоянного места работы, обладают низким уровнем образования либо имеют опыт тюремного заключения.

Лишь 9% опрошенных должников признают собственную вину в неуплате. Остальные занимают обвинительную позицию, адресуя претензии бывшим супругам, государству, несовершенству законов или обществу, которое, по их мнению, негативно настроено по отношению к отцам.

Исследование также выявило основные претензии мужчин к бывшим женам. Каждый третий респондент указывает на то, что женщина создает препятствия для общения с ребенком. Каждый пятый считает, что женщины сами провоцируют развод, чтобы впоследствии организовать "алиментный бизнес".

Часть опрошенных выразила беспокойство по поводу отсутствия контроля за целевым использованием выплачиваемых средств. Также фиксируются случаи, когда бывшая супруга нарушает неформальные договоренности о размере и порядке выплат, достигнутые до развода. Некоторые мужчины в качестве аргумента приводят тот факт, что ребенок был незапланированным.

Безрукова отметила, что в современных условиях мужчины все чаще оценивают отцовство как зону высокого риска. Опасения возможных санкций в случае развода приводят к росту числа случаев оспаривания отцовства.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года в России изменился расчет алиментов, если они не установлены судом: теперь их будут считать не по МРОТ, а по средней зарплате в регионе. Это коснется семей, которые подают на единое пособие, – Соцфонд будет учитывать алименты в расчетных суммах, и они могут вырасти, так как средняя зарплата обычно выше МРОТ.

Не мужчина?

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с Москвой 24 призвал различать понятия "мужественность" и "маскулинность". По его словам, маскулинность – это суррогат, термин, выработанный людьми, которые не придерживаются традиционных канонов мужского поведения.

"Это те, кто активно занимается собой, качается, фотографирует себя в зеркалах, но при этом нормальными мужиками не являются. Настоящий мужчина – работяга, воин, человек, который понимает ценность человеческой жизни и необходимость заботы. Он готов жизнь отдать за другого, а уж собственных детей защитить и обеспечить – это для него естественно", – сказал депутат.

По мнению Милонова, мужчину никто не заставляет платить алименты, так как это его "священная обязанность как отца". Она проистекает из самого факта родительства и не может быть предметом дискуссии.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Да, бывает, что разводы приводят к разрыву отношений и бывшая супруга подливает масло в огонь, представляя отца в негативном свете. Это провоцирует ответную реакцию и необдуманные поступки. Но любой нормальный мужчина, разошелся он с женщиной или нет, должен понимать: его ребенок – это его наследник. Как можно ему не помогать? Это противоестественно.

Он уточнил, что ситуация, в которой сохранить семью не удалось, – это трагедия.

"Нормальные люди не хвастаются разводом, они с сожалением говорят о прекращении отношений. Но забывать о собственном ребенке – это скотство", – заключил он.

Семейный психолог Юлия Метлова в беседе с Москвой 24 подтвердила, что для части мужчин алименты могут восприниматься как ситуация принуждения, которая задевает их представление о собственной роли и маскулинности.

"Во многих культурах у мужчин закреплена установка, что именно они принимают решения, контролируют ресурсы и действуют по собственной воле. Когда деньги начинают взыскиваться через суд или систему обязательств, у некоторых возникает ощущение, что контроль утрачен, и психологически это переживается как потеря автономии и ресурса", – пояснила она.

Однако, по словам Метловой, это объяснение, но не оправдание, так как ребенок не перестает нуждаться в поддержке только потому, что родители расстались. С точки зрения психологии развития вовлеченность обоих родителей, в том числе после развода, является частью ответственности за ребенка.





Юлия Метлова семейный психолог За отказом платить алименты стоят не только деньги, но и сложные эмоции: обида на бывшего партнера, чувство несправедливости, переживание потери контакта с ребенком. Иногда создается ощущение, что ушедшего родителя наказывают финансовыми обязательствами: "Ах, ты ушел, значит, будь добр, плати". В таких случаях алименты становятся символом конфликта между взрослыми.

По ее мнению, чтобы договориться, важно развести два уровня: отношения между бывшими партнерами и обязательства перед ребенком. Часто мужчины смотрят, куда идут деньги, и им кажется, что они платят не детям, а бывшей жене на ее личные расходы.

"Когда разговор строится вокруг интересов сына или дочери, а не взаимных претензий, шансов на конструктивный диалог больше. Помогает перевод обсуждения из эмоциональной плоскости в конкретную: какие именно расходы есть у ребенка, какая доля участия возможна со стороны каждого родителя, какие формы взаимодействия еще возможны – например, время по выходным, помощь в обучении, регулярное общение", – добавила она.

При этом нужно оставаться реалистами: бывают ситуации, когда человек занимает жесткую позицию и не готов к диалогу. В таких случаях Метлова призвала обращаться к юридическим механизмам защиты прав ребенка, чтобы обеспечить базовые интересы того, кто менее защищен, – самого несовершеннолетнего.

"Если говорить шире, проблема алиментов – это не только личностный конфликт, но и общественный вопрос: как общество понимает родительство после развода. Мы, психологи, все чаще акцентируем, что родительство не заканчивается вместе с браком. Участие обоих взрослых остается важным фактором благополучия ребенка", – уточнила психолог.

При этом основная задача не в том, чтобы искать оправдание отказу от алиментов, а в том, чтобы выстраивать культуру ответственности за несовершеннолетнего независимо от того, сложились ли отношения между мужчиной и женщиной или нет, заключила она.