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15 июня, 18:24

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Врач Соломатина: окрошка поможет улучшить репродуктивную функцию

Диетолог рассказала о необычных свойствах окрошки

Фото: depositphotos/lisovskaya

Окрошка помогает улучшить репродуктивную функцию и замедлить старение. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, окрошка является полезным блюдом за счет большого содержания овощей и зелени, которые обеспечивают организм клетчаткой – кормом для "хороших" бактерий. Последние вырабатывают вещества, защищающие от сахарного диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, а также обеспечивающие нормальную работу нервных клеток.

При этом редис в окрошке полезен в том числе для репродуктивной функции мужчин и женщин, плюс улучшает пищеварение. Некоторые к тому же добавляют в блюдо репу и редьку, которые способны предотвращать развитие рака молочной железы, отметила эксперт.

Зеленый лук в составе богат антиоксидантом кверцетином, который замедляет старение, способствуя омоложению клеточных митохондрий. А яйца содержат эталонный белок, который отлично усваивается. Он необходим для поддержания мышечной ткани и нормальной работы иммунной системы. К тому же желток богат витамином D и холином – предшественником ацетилхолина, защищающего печень и улучшающего мыслительные процессы.
Елена Соломатина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Однако диетолог не советовала заливать окрошку покупным квасом: в большинстве случаев он содержит очень много сахара, что особенно опасно для пациентов с ожирением, преддиабетом или диабетом.

"Лучше приготовить квас самостоятельно на сусле или хлебных корках, с добавлением изюма. Другими полезными альтернативами будут кефир, сыворотка, айран или простокваша. Худеющие и вовсе могут использовать простую минеральную воду", – отметила Соломатина.

Если нужно еще больше понизить калорийность блюда, это получится сделать за счет сокращения количества желтков: например, использовать только один, оставив два белка. Также стоит заменить колбасные изделия, в которых много насыщенных жиров, диетическим мясом курицы или индейки. Вместо картошки можно порезать в блюдо топинамбур или корень сельдерея, добавила диетолог.

При всей пользе окрошки ее с осторожностью надо употреблять тем, кто имеет заболевания ЖКТ. Клетчатка устраивает "легкий пилинг органов", что может усиливать имеющиеся воспаления. Также аккуратнее надо быть тем, кто склонен к появлению метеоризма: ферментированные продукты и клетчатка способны увеличить вздутие, предупредила Соломатина.

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