Подросток скончался в Приморье из-за курения вейпа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Уссурийске 12-летний подросток погиб с признаками быстро наступившей смерти. Из наиболее вероятных причин врачи выделяют курение вейпа, сообщает Минздрав Приморского края.

По данным прокуратуры региона, тело подростка обнаружила в квартире его мать. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее в Саратовской области 19-летний пациент, который в течение 5 лет систематически курил электронные сигареты, попал в больницу. Бригада скорой доставила его с одышкой даже в состоянии покоя, резким скачком давления и падением сатурации до критических 93%.

По данным медиков, родители пациента считали "ароматный пар" безопасным. Госпитализация юноше не потребовалась. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. Медики напомнили, что вейпы способны вызывать необратимые последствия.