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09 июня, 13:59

Политика

ГД разрешила регионам запрещать розничную продажу вейпов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект, который позволяет регионам России ограничивать продажу вейпов на своей территории. Соответствующая поправка принята в рамках рассмотрения инициативы о введении лицензий на розничную и оптовую торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией.

Согласно закону, такое право появится у регионов с 1 марта 2027 года. Субъекты смогут запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них до 1 марта 2032 года. Установившие запрет регионы должны будут сообщить об этом в Росалкогольтабакконтроль, а само ведомство – разместить перечень субъектов на своем сайте.

Норма вводится в качестве эксперимента, чтобы оценить эффективность такого запрета. В регионах, где вейпы не запретят, будет действовать общее регулирование.

Сам закон, включающий и другие изменения в сфере оборота табачной продукцией, вступит в силу 1 октября 2026 года, не считая положений, для которых указаны свои сроки.

Ранее в Минздраве заявляли, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась на более чем 27%. За этот период также более чем на 11% уменьшилось потребление алкоголя.

Для укрепления здоровья работающих граждан Минздрав сформировал модели и программы, в которых присутствуют разделы по профилактике потребления табака и снижения потребления алкогольных напитков, а также по здоровому питанию, росту физической активности и сохранению репродуктивного здоровья.

"Московский патруль": в России запретили онлайн-продажу вейпов и жидкостей для них

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