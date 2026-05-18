18 мая, 16:38

Общество

Саратовские врачи спасли 19-летнего юношу, курившего вейпы в течение 5 лет

19-летний пациент, который в течение 5 лет систематически курил электронные сигареты, попал в Балаковскую больницу в Саратовской области. Бригада скорой доставила его с одышкой даже в состоянии покоя, резким скачком давления и падением сатурации до критических 93%, сообщили в ГКБ.

Родители при этом, по данным медиков, считали "ароматный пар" безопасным.

"Ароматизаторы с диацетилом приводят к рубцеванию мелких бронхов ("попкорновая болезнь"), а масляные добавки оседают в легких и вызывают липоидную пневмонию, превращая ткань в подобие воска, неспособного к газообмену", – пояснили в больнице.

В пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области уточнили, что госпитализация юноше не потребовалась. После оказания необходимой помощи его отпустили домой. Медики напомнили, что вейпы способны вызывать необратимые последствия.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что фразы о вредных привычках в изучаемых школьниками произведениях стоит дополнять пояснениями об их вреде. По его мнению, в произведениях, где упоминается, например, курение, нужно делать сноски о том, что оно вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

