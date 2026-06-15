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15 июня, 23:39

Политика

Евросоюз начал переговоры о вступлении Молдавии

Фото: 123RF.com/iuriigagarin

Евросоюз и Молдавия приступили к первому и самому важному переговорному кластеру в рамках процесса вступления республики в сообщество. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Сегодня ЕС и Республика Молдова достигли важной вехи, начав переговоры по так называемому блоку "фундаментальных вопросов". Этот первый переговорный блок включает в себя наиболее важные компоненты законодательства ЕС, касающиеся верховенства права и основных прав, функционирования демократических институтов, реформы государственной администрации и экономических критериев", – отметили в Совете ЕС.

Выполнение указанных требований будет определять дальнейшее продвижение переговоров. Отмечается, что для Молдавии были установлены промежуточные критерии по всему кластеру, а также отдельные требования по главам, касающимся верховенства права.

Одновременно с этим Евросоюз также официально приступил к переговорам о вступлении Украины в ЕС. Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал это историческим шагом к будущему Украины в сообществе.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна не станет терпеть двойных стандартов в вопросе расширения Евросоюза и не одобрит ускоренное вступление Украины в сообщество. По его словам, Украине предстоит пройти еще долгий путь из 33 глав переговоров о вступлении.

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