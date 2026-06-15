ЕК предложила поименно внести всех участников СВО в черный список ЕС

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Еврокомиссия предложила поименно внести всех участников СВО из России в черный список Евросоюза, чтобы они не смогли въехать на его территорию. Об этом перед встречей глав МИД ЕС в Люксембурге заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.

Она добавила, что у Евросоюза есть разведданные об участниках спецоперации на Украине и, по словам специалистов, внести каждого из них в черный список возможно.

Ранее ЕК выпустила рекомендацию, которая запрещает выдачу новых мультивиз россиянам. Теперь граждане России должны подавать заявления на новую визу каждый раз перед поездкой в ЕС. Исключение сделано только для близких родственников жителей стран Шенгена и работников транспорта.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о разработке 21-го пакета санкций против России. По ее словам, он будет направлен на снижение уровня жизни россиян.

