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12 июня, 12:33

Политика

Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам

Фото: 123RF.com/bemphoto

Швейцария ужесточила политику выдачи виз российским гражданам. Об этом заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

"Обратили внимание, что в последние месяцы наши соотечественники стали чаще жаловаться на ужесточение политики швейцарской дипмиссии в Москве по выдаче виз россиянам", – цитирует его РИА Новости.

Посол отметил, что в большинстве случаев визы выдаются однократные, по датам поездки, а получение многократных виз стало редкостью.

В начале ноября 2025 года Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Это означает, что россияне должны обращаться за визой каждый раз, когда они планируют посетить ЕС.

В МИД РФ отметили, что Европу лишили российских туристов, которые приезжают в страны абсолютно легально. Это происходит на фоне того, что западные налогоплательщики уже тратят большие суммы на содержание нелегальных мигрантов.

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