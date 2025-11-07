ЕК объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам

Фото: depositphotos/Mind-Map

Еврокомиссия (ЕК) объявила о полном запрете выдачи новых многоразовых виз для россиян.

"Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз", – уточняется в заявлении организации.

Информация о прекращении выдачи шенгенских мультивиз россиянам ранее появилась в СМИ. Отмечалось, что граждане РФ смогут получать только визы на однократный въезд за некоторыми исключениями.

При этом ЕК не может ввести полный запрет на въезд для российских туристов, так как выдача виз остается национальной компетенцией.

Как пояснил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян, вероятность полной отмены виз для России нулевая. По его словам, изменения не окажут существенного влияния на туристический сектор, поскольку турагентства работают с визами на конкретные даты поездки.

При этом ранее Евросоюз в 19-м пакете санкций также запретил предоставлять туристические услуги в России. Данные меры были приняты для того, чтобы российская сторона не могла на этом зарабатывать. Кроме того, уточнялось, что это необходимо для предотвращения "необязательных поездок европейцев в Россию".